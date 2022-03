Weg ligt open voor uitbreiding Antwerpse haven

Met het stopzetten van de procedure voor de Raad van State is een belangrijke hindernis genomen voor de haven. De procedure voor het plan Extra Containercapa­citeit Antwerpen (ECA) kan nu voortgezet worden. De uitbreiding moet de haven toelaten om zeven miljoen containers per jaar extra te behandelen. Er is al jaren een serieus plaatstekort in Antwerpen, wat geregeld tot overdrukte op en rond de containerterminals leidt. Vorig jaar zag de Antwerpse haven voor het eerst sinds 2013 haar containertrafiek niet meer groeien en was er zelfs sprake van een verlies van marktaandeel. Welke timing nu aan­gehouden wordt voor de extra containercapaciteit is nog niet duidelijk. In het allerbeste geval kan de bouw van een nieuw dok eind volgend jaar starten.

Het is het einde van een lange lijdensweg. De vorige Vlaamse ­regering bereikte in 2018 al een akkoord over de uitbreiding van de containercapaciteit in Antwerpen. Dat zou gebeuren via het aanwenden van extra ruimte op bestaande kaaien, meer (spoor-)weg- en binnenvaartinfrastructuur om vracht aan en af te voeren, maar vooral door een nieuw aan te leggen tweede getijdendok naast het polderdorp Doel (Beveren), het zogenaamde Saeftinghedok. Door maar één kant van dat dok te ontwikkelen, kon het dorp zelf gespaard blijven.

Wonen in Doel

Doel blijft ­bestaan en krijgt een toekomstperspectief met verschillende functies, waaronder wonen

Actiegroep Doel 2020 ging ­akkoord, maar verschillende ­andere organisaties niet. Zij vonden dat er te weinig harde garanties waren voor de leefbaarheid van de streek. De vzw Erfgoed­gemeenschap Doel en Polder, de Polder van het Land van Waas, de vzw Landbouwgemeenschap ­Wase Polder en de Kerkfabriek van Doel trokken naar de Raad van State. In mei vorig jaar volgde de auditeur van de Raad van State hen daarin omdat er te weinig ­garanties waren dat er geen schadelijk stikstof in natuurgebieden zou terechtkomen. Dat advies leidde tot grote onrust in havenkringen, want in ongeveer negen op de tien gevallen volgt de Raad van State de auditeur. Het hele uitbreidingsplan kwam daardoor op de helling.

Vorig jaar werd het dossier overgeheveld van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) naar minister van Financiën ­Matthias Diependaele (N-VA). Hij riep de haven en de actiegroepen afgelopen zomer opnieuw rond de tafel. Dat heeft nu tot een compromis geleid: Doel blijft ­bestaan en krijgt een toekomstperspectief met verschillende functies, waaronder wonen.

Er komen maatregelen om de leefbaarheid van de landbouw in de regio te verhogen en om het landschap en erfgoed in Doel te waarderen. De havenexploitatie wordt gebufferd ten opzichte van de omliggende polders. Ook voor woonkernen in de polders ­komen er garanties. In ruil kan het nieuwe getijdendok zeven ­dagen op zeven en 24 uur per dag operationeel zijn. (blg, stv)