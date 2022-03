Duivel-doet-al Vanaken maakt zich onmisbaar

Controleur, recuperateur, passeur, doelpuntenmaker. Hans Vanaken is het allemaal bij de Rode Duivels. De spelmaker van Club Brugge zette België op weg naar 3-0-winst tegen Burkina Faso en lijkt nog moeilijk denkbaar uit de WK-ploeg van Roberto Martinez.

Club Brugge-coach Alfred Schreuder hief twee weken geleden een klaagzang aan. Zijn ploeg voetbalt vrijdagavond al in de competitie op Beerschot en de Nederlandse trainer kon er met de beste wil van de wereld niet bij dat de kalendermaker van de Belgische voetbalbond het nodig achtte de kampioen zo snel na de interlandbreak te belasten. Schreuder kon alleen maar hopen dat zijn vele internationals niet te zwaar op de proef werden gesteld op drie dagen voor 1 april.

Of dat ook gelukt is, is twijfelachtig. In Afrika bereikte Denis Odoi met Ghana het WK en mocht hij een feestje bouwen. Voor Schotland scoorde Jack Hendry. De Belgische bondscoach Roberto Martinez had drie spelers van Club Brugge geselecteerd: Simon Mignolet, Charles De Ketelaere en Hans Vanaken. Het trio kwam vorige zaterdag in actie in Ierland en twee van hen stonden ook dinsdag in de ploeg. Alleen Simon Mignolet kreeg toestemming om na die wedstrijd naar zijn gezin met pasgeboren kind terug te keren.

De Ketelaere kreeg van Martinez een herkansing na zijn tegenvallende prestatie in Dublin. ‘CDK’ deed het deze keer beter en lag aan de basis van de 1-0 van de Belgen. Na een snelle combinatie met Michy Batshuayi – de spits liet zich voor zijn doen gretig in het samenspel betrekken – kwam de bal tot bij Leandro Trossard. De Limburger zette voor en vond het hoofd van zijn streekgenoot. Hans Vanaken scoorde zijn zesde goal voor de Rode Duivels in een kalenderjaar.

België scoorde precies op het juiste moment tegen Burkina Faso. De West-Afrikanen presteerden sterk op de laatste Afrika Cup en bevestigden met een vinnig wedstrijdbegin. België ontsnapte zelfs aan een penalty toen doelman Matz Sels – hij stond voor het eerst in de basis – moest uitkomen na een korte terugspeelbal van Sebastiaan Bornauw.

Maar de 1-0 deed de bezoekers naar adem happen. Twee minuten later stond het 2-0, alweer na een snelle combinatie. Deze keer met een prachtige, geschepte pass van Adnan Januzaj op Michy Batshuayi. De Burkinese doelman Hervé Koffi (Charleroi) bracht eerst nog redding, maar Trossard scoorde in de rebound. Januzaj was een aangename herontdekking. Een linkervoet die charmeerde in het Astridpark – de plaats waar hij ooit was voorbestemd tot een topcarrière, maar door het grote geld van Manchester United werd weggelokt.

Na de snelle 2-0 haalde België de voet van het gaspedaal. De Rode Duivels drongen niet meer aan, maar kwamen ook niet meer in grote problemen, ook al strandde een loeier van Ouattara op de kruising. Op assist van Trossard – hij was betrokken in elke goal – kopte invaller Christian Benteke de 3-0 binnen.

Martinez begon voorzichtig te wisselen en haalde eerst Jason Denayer en vervolgens Adnan Januzaj en Charles De Ketelaere naar de kant. Zo leek hij toch gehoor te geven aan de verzuchtingen van Alfred Schreuder.

Hans Vanaken bleef 77 minuten staan. De spelmaker van Club speelde deze keer een rijtje lager en kwam nog beter uit de verf dan vorige zaterdag in Dublin. Controleur, recuperateur, passeur, doelpuntenmaker. Hans Vanaken is het allemaal bij de Rode Duivels. De Limburger leest het spel als de besten, slaagt erin de bal hoog te veroveren en is voortdurend aanspeelbaar voor zijn ploegmaats.

Meer dan Youri Tielemans, die nog eens in het Astridpark mocht spelen, lijkt Vanaken incontournable te worden in de WK-ploeg van Roberto Martinez. Zijn grote pluspunt is dat hij op meerdere posities de Duivels geen kwaliteitsverlies laat leiden. Vanaken kan zowel in de ‘pocket’ achter de diepe spits opereren als op beide middenveldposities. Telkens vervult hij essentiële taken in het samenspel van de Duivels.

Zijn doelpuntenproductie kan Roberto Martinez niet ontgaan. Ook als de grote motoren terug hun plaats opeisen kan Duivel-doet-al Hans Vanaken blijven staan. Schreuder kan gerust zijn. Vermoeid leek hij gisteren op geen enkel moment. Eerder ontgoocheld dat hij de 90 minuten niet had volgemaakt.