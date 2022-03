Rusland zegt dat het zijn operaties rond Kiev wil terugschroeven. Er heerst voorzichtig optimisme, maar de VS willen eerst zien voor ze geloven. De vraag is of dit een echt kantelpunt in de oorlog wordt.

Is er eindelijk een sprankel hoop voor de Oekraïners? De boodschap die de Russische onderminister van Defensie, Alexander Fomin, dinsdagmiddag de wereld instuurde, was in elk geval de meest concrete aanwijzing ...