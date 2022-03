Prins Laurent moet voor politierechter verschijnen wegens vervallen keuringsbewijs

Op 22 april zal Prins Laurent zich voor de Leuvense politierechter moeten verantwoorden wegens een vervallen keuring van zijn wagen. De inbreuk werd vastgesteld op 13 juni 2021 in Tervuren, waar Laurent in Villa Clémentine woont.

Afhankelijk van hoe lang zijn keuring al was vervangen en of er voorgaanden waren, kan de straf oplopen tot 80.000 euro of een celstraf tussen de acht dagen en drie maanden. ‘Meestal komt een beklaagde in er zo’n geval vanaf met een geldboete’, legt politierechter Sophie Lodewyckx uit.

De prins zelf verduidelijkt het incident aan Sudpresse. ‘Ik reed in een oldtimer van twintig jaar oud. Een Porsche. Het was twaalf jaar geleden dat ik ermee gereden had. Twaalf jaar had die in een garage gestaan. Ik wilde het (het keuringsbewijs, red.) weer in orde maken’, zei prins Laurent aan Sudpresse. ‘De politie dacht dat ik er al tien jaar mee reed zonder naar de technische keuring te gaan. Maar ik kom er nooit mee buiten.’

De prins liet weten dat hij zich voor de rechtbank in Leuven zal verantwoorden. Een advocaat neemt hij niet onder de arm. ‘Dit verhaal is zo simpel. Ik zie niet in waarom ik vertegenwoordigd zou moeten worden.’

De zaak moest al voorkomen op 4 maart 2022, maar werd op vraag van de beklaagde uitgesteld.