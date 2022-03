Belg is niet gehaast om van job te veranderen

Anders dan in de VS zijn de werknemers in België niet geneigd om zelf actief op zoek te gaan naar een nieuwe job.

Dat blijkt uit een peiling van Randstad Research naar de loopbaanverwachtingen bij 3.016 werknemers. Het historisch hoge aantal vacatures geeft de Belgische werknemers weliswaar een groter vertrouwen dan voorheen om een andere job te vinden. Liefst 59 procent denkt gemakkelijk elders aan een job te raken. Dat is beduidend meer dan de 46 procent bij dezelfde bevraging in 2014.

Toch betekent dit in de praktijk niet dat de gemiddelde werknemer er nu meer aan denkt dan acht jaar geleden om het eigen bedrijf effectief te verlaten. De globale intentie om de rest van de loopbaan te blijven bij de huidige werkgever is nagenoeg onveranderd gebleven op 73 procent.

Drie groepen

Achter dat gemiddelde gaan drie groepen schuil. Een meerderheid van 57 procent wil absoluut bij de huidige werkgever blijven. De groep werknemers die uitdrukkelijk (snel) wil vertrekken, bedraagt slechts 6 procent (bij de 25-29- jarigen is dat iets meer: 12 procent). Daartussen zit een redelijk belangrijke groep (37 procent), die nu niet actief op zoek is maar eventueel wel open staat voor een loopbaanverandering.

Uit dit alles besluit Jan Denys, woordvoerder en arbeidsmarktdeskundige bij Randstad, dat er in ons land vooralsnog ‘geen sprake is’ van the great resignation, waarbij werknemers op eigen initiatief massaal van job veranderen. Dit fenomeen komt al enkele maanden voor in de Verenigde Staten. ‘Of onze arbeidsmarkt in de nabije toekomst meer in beweging komt, zal vooral afhangen van de werknemers die nu aangeven open te staan voor verandering’, zegt Denys. ‘Maar het verleden leert ons dat intenties niet per se leiden tot handelen.’

Ook opvallend: erg weinig werknemers maken gebruik van professioneel loopbaanadvies of -begeleiding. Slechts een op de vijf heeft er ooit een beroep op gedaan.