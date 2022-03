Spoorloper klimt op bovenleidingspaal: man gevat nadat treinverkeer bijna uur stil moest liggen

Door een spoorloper is het treinverkeer in Brussel grondig verstoord tijdens de late avondspits. De man werd gevat nadat hij in een paal was geklommen, tot dicht bij de hoogspanningsleidingen. Pas na een uur kon het treinverkeer in Brussel-Noord helemaal hervat worden.

Over de beweegredenen van de spoorloper, die rond 18.40 uur op spoor 12 opdook en nadien op de loop ging, is niets bekend. Op spoorlopen staan zware boetes die kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s. Bovendien kroop de betrokkene nadien in een spoorinstallatie. De brandweer moest ter plaatse komen.

‘In totaal werden 80 treinen getroffen door deze onderbreking. Vijftien treinen moesten worden geschrapt, en dat betekent een cumulatieve vertraging van voorlopig minstens 2.000 minuten’, aldus een woordvoerster van Infrabel.

Incidenten op de Noord-Zuidverbinding in Brussel veroorzaken aanzienlijke verstoring voor het hele netwerk, aangezien één op de drie nationale treinen door Brussel spoort, aldus de woordvoerster.