Hollywoodacteur Ezra Miller gearresteerd voor geweld tijdens karaoke

De Hollywoodacteur Ezra Miller (29) is gearresteerd op ­Hawaï voor agressie en verstoring van de openbare orde na een incident op café.

Toen andere cafégangers karaoke zongen, begon hij ‘obsceniteiten’ te roepen. Het politierapport stelt dat hij ‘de microfoon afpakte van een 23-jarige vrouw die karaoke zong en een uitval deed naar een 32-jarige man die darts speelde’.

In 2020 doken al videobeelden op waarin Miller een vrouw mishandelde in een bar op IJsland, waarna hij door het personeel werd buitengezet.

Voor de Hollywoodstudio Warner Bros. komt de arrestatie van Ezra Miller op een slecht ­moment. Miller is binnenkort te zien in twee bigbudgetfilms. Niet lang geleden beëindigde Miller de opnames van de superheldenfilm The Flash, waarin hij de hoofdrol speelt. Volgende week zou hij ook te zien zijn in een ­belangrijke rol in de Harry Potterfilm Fantastic beasts: The secrets of Dumbledore. In die film werd hoofdrolspeler Johnny Depp eerder al vervangen door Mads Mikkelsen wegens Depps eigen rechtszaken. Miller is ook bekend als Kevin uit de film We need to talk about Kevin, uit 2011.