België komt uit in tweede halve finale Eurovisiesongfestival

Jérémie Makiese zal op 12 mei in Turijn, in Italië, proberen om ons land een plaatsje te bezorgen in de finale van het Eurovisiesongfestival. Dat blijkt uit de planning die de organisatoren dinsdag bekendmaakten. Donderdag 12 mei is de tweede halvefinaledag. België treedt aan als zestiende op achttien deelnemers.