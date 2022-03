Festival Dour zal dit jaar een hele week duren

Dour was altijd al een muziekfestival voor volhouders, maar in 2022 gaat het nog een stap verder. Voor een XXL-editie zal het festival voor het eerst zeven dagen duren.

Op maandag 11 juli gaat de wei open met Dour Campfest. Dat moet de bezoekers opwarmen voor het reguliere festival, dat plaatsvindt van 13 tot en met 17 juli.

Maar het zal niet gewoon een verzameling tenten zijn, laat de organisatie weten: vier soundsystems zullen de site van ’s middags tot 22 uur ’s avonds ombouwen tot minifestival.

‘Er was een grote vraag vanuit de festivalgangers om de camping vroeger te openen’, legt organisator Damien Dufrasne uit. ‘Daarop zijn we ingegaan, want we willen onze community na twee lange jaren verwennen.’

Het festival zelf telt dit jaar acht podia, waaronder het nieuwe Chaufferie. Dat omschrijft de organisatie als ‘een nachtclub in het midden van het festivalterrein’. Ook de affiche is rond: Charlotte Adigéry, Roméo Elvis en Squarepusher werden toegevoegd aan een programma waarvan Angèle, Flume en de Franse rapper Booba al de kopstukken waren.