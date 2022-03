Boris Johnson ontloopt voorlopig boete na Partygate

De Britse politie zal twintig boetes uitschrijven voor de lockdownfeestjes die tijdens de coronacrisis plaatsvonden in de ambtswoning van de premier. Premier Boris Johnson zit daar volgens zijn woordvoerder niet bij.

Hoewel het onderzoek van de Londense Metropolitan Police nog niet is afgerond, liet het wel al weten dat twintig mensen boetes zullen krijgen voor het overtreden van de coronamaatregelen. Volgens zijn woordvoerder blijft Johnson voorlopig buiten schot, ook al zou hij zelf aanwezig zijn geweest op verschillende bijeenkomsten.

Wie de boetes krijgt en hoe hoog die precies zijn, zegt de politie niet. Het onderzoek is nog niet helemaal afgesloten, waardoor de politie niet uitsluit dat er nog boetes zullen volgen.

Premier Boris Johnson kwam onder vuur te liggen nadat was bekendgeraakt dat er in Downing Street verschillende feesten plaatsvonden tijdens de coronalockdown. De politie opende een onderzoek, dat zich toespitst op twaalf evenementen op acht datums in 2020 en 2021. Johnson zou zelf ook aanwezig zijn geweest op verschillende feestjes.

Ook topambtenaar Sue Gray voerde toen een intern onderzoek en publiceerde een vernietigend rapport over Boris Johnson.