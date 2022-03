Brussel viert uitgebreid 100ste verjaardag Toots Thielemans

Mondharmonicavirtuoos Toots Thielemans zou dit jaar 100 jaar zijn geworden. De komende weken en maanden wordt de Belgische jazzmuzikant uitgebreid herinnerd tijdens talloze evenementen.

Toots Thielemans overleed in augustus 2016 op 94-jarige leeftijd. Hij stond tot zijn 92ste nog op het podium. Huguette Thielemans, de weduwe van Toots, de Private Stichting Toots Thielemans en het Brussels gewest sloegen samen met tientallen partners de handen in elkaar om Toots 100 te creëren.

Op 22 april opent het herdenkingsjaar in KBR met de belevingstentoonstelling Toots 100: The sound of a Belgian Legend. Daar worden muziekinstrumenten, fanbrieven en nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal getoond. Er is zelfs een quiz aan het einde. ‘De hele programmatie is indrukwekkend’, stelt de weduwe. ’Het was heel plezant om hier aan mee te werken’.

De muziek staat natuurlijk voorop. Op vrijdag 29 april, zijn echte verjaardag, vindt er in Bozar een uniek concert plaats. Het Brussels Jazz Orchestra, het Nederlandse Metropole Orkest en zijn muzikale vrienden gaan op reis door zijn uitgebreide oeuvre.

Het feestweekend zet zich op zaterdag 30 april voort met harmonieën en orkesten die verspreid doorheen Brussel bewerkingen van Toots-nummers komen spelen. Daarnaast zijn ook nog enkele herdenkingsconcerten gepland.

De hele zomer lang blijft de mondharmonicaspeler herleven. Tijdens het Brussels Jazz Weekend, Brosella, Jazz Middelheim en het Bal National zijn er meerdere eerbetonen en staan er nog vele andere concerten gepland. Alle info en tickets zijn terug te vinden op www.toots100.be.