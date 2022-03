Veerle Geerinckx volgt Lorin Parys op in N-VA-fractie Vlaams Parlement

Veerle Geerinckx (N-VA), de burgemeester van het Vlaams-Brabantse Zemst, zal in het Vlaams Parlement het zitje van Lorin Parys overnemen. Parys kondigde maandag aan dat hij stopt met politiek en vanaf 1 april aan de slag gaat als nieuwe ceo van de Pro League.

Veerle Geerinckx (1973) zetelt sinds 2012 in de gemeenteraad van Zemst. Tussen 2012 en 2018 was ze er eerste schepen. Na de lokale verkiezingen van 2018 veroverde Geerinckx de sjerp. Ze werd daarmee de eerste vrouwelijke burgemeester van Zemst. Geerinckx staat ook bekend als de ‘curlingburgemeester’ omdat ze meermaals heeft deelgenomen aan het wereldkampioenschap curling voor gemengde teams.

Bij de regionale verkiezingen in 2019 was Geerinckx tweede opvolger op de N-VA-lijst in Vlaams-Brabant. Een plaats die haar nu een zitje oplevert in het Vlaams Parlement.

Normaal gezien legt Geerinckx tijdens de eerste plenaire vergadering na de paasvakantie de eed af als volksvertegenwoordiger.