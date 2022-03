Lijnbus belandt in gracht: twaalf lichtgewonden

In het West-Vlaamse Sijsele, een deelgemeente van Damme, is dinsdagmiddag een zwaar ongeval met een Lijnbus gebeurd. Twaalf personen raakten lichtgewond.

Een Lijnbus reed op lijn 58 (Brugge-Eeklo-Gent) in de richting van Maldegem toen het plots misging. Het voertuig raakte van de weg af en kwam in een gracht terecht.

Van de vijftig passagiers moesten uiteindelijk twaalf mensen, onder wie enkele minderjarigen, met lichte verwondingen naar het ziekenhuis. ‘Niemand raakte zwaargewond’, zegt Isolde Van Eenooghe, woordvoerster van de lokale politie.

De chauffeur bleef volgens De Lijn ongedeerd, maar hij verkeert wel in shock. Volgens de politie zou ook hij lichtgewond zijn.

Het is nog niet duidelijk hoe het busongeval is kunnen gebeuren. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden. Het verkeer over de Gentse Steenweg verloopt nog een hele tijd over één strook.