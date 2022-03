Kaart | Zit er in uw buurt PFAS in de grond?

Voortaan is er een digitale kaart die toont of er in uw buurt PFAS-vervuiling in de grond zit. Zo kunt u ook opzoeken welke gezondheidsmaatregelen er gelden.

Vandaag werd een kaart voorgesteld, waarop iedereen kan nagaan of ze in de buurt van een met PFAS verontreinigde zone wonen. Er werden tot nu toe 800 risicosites – vooral brandweersites – in kaart gebracht waar er voorzorgsmaatregelen gelden, de zogeheten no regret-maatregelen. Dat kan gaan over het niet eten van eigen kippen, hun eieren of groenten uit eigen tuin.

Wie wil inzoomen of zijn gemeente wil opzoeken, bekijkt de kaart best op de site van de Vlaamse overheid.

Er bestaat ook een versie voor professionals die op perceelniveau alle gedetailleerde meetgegevens aangeeft. Zware PFAS-vervuiling kan immers gevolgen hebben voor bouwwerven.

Strengere normen

De lancering van de kaart kwam er met de voorstelling van het tweede tussentijdse rapport van Vlaams PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken. Hij deed een voorstel voor strengere PFAS-normen in onder meer de bodem en grondwater, om blootstelling en verspreiding te beperken.

• Er zitten PFAS in ons drinkwater, maar in lage concentraties

Concreet stelt Vrancken een strengere norm voor in woonzones met een moestuin of kippen. Daar gaat de norm van 18 microgram/kg droge stof naar 3,8 microgram/kg. De strengere norm zou niet gelden in zones zonder moestuin en/of kippen, bijvoorbeeld in sterk verstedelijkte gebieden. Ook voor grondwater wordt de norm aangescherpt naar de Europese limiet voor drinkwater: 0,1 microgram/liter voor 20 soorten PFAS en 0,5 microgram/liter voor de som ervan.

Compensatieregeling

De opdrachthouder liet ook verstaan dat landbouwers in de omgeving van de 3M-site in Zwijndrecht volgende week een voorstel voor compensatie in de bus zullen krijgen. Volgens Vrancken hebben 37 landbouwers een dossier ingediend omdat ze een financieel nadeel ondervinden door de no-regretmaatregelen. ‘Het is de eerste keer dat 3M met een tegemoetkoming over de brug komt’, aldus Vrancken. Hij benadrukt dat de tegemoetkoming los staat van de eventuele schadevergoeding die kan volgen voor de verontreiniging zelf.