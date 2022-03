Al tien dagen lang woeden er in de Amerikaanse staat Texas verschillende bosbranden. Ondertussen hebben al 34 staten hulpmiddelen geleverd. Hoewel het voor Texas niet abnormaal is dat er bosbranden uitbreken in de lente, maken de hoge temperaturen en droogte dat de brand moeilijk te blussen valt. De gouverneur van Texas, Greg Abbott, kondigde de noodtoestand af.