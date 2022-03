Ceo PostNL België blijft in de cel

De nummer één en nummer twee van pakjesbedrijf PostNL België zitten voorlopig in de cel onder verdenking van een criminele organisatie aan te sturen.

Bij PostNL België reageert woordvoerster Lies Florentine dat het niet aan PostNL is om te zeggen wie aangehouden is. ‘Daar zijn andere instanties voor.’ Bij het gerecht was er niet onmiddellijk reactie op het bericht van Het Laatste Nieuws.

Het gerecht pakte maandag op vraag van de arbeidsauditeur Gianni Reale, die het onderzoek naar mistoestanden in de pakjeseconomie leidt, negen mensen op. Daar zaten ook enkele grote profielen bij zoals de ceo van PostNL België, Rudy Van Rillaer en de nummer twee. Dat is operationeel directeur John de Bruin.

Ze blijven samen met een derde persoon alvast aangehouden tot vrijdag als ze voor de raadkamer moeten verschijnen. Tegen de beslissing van de raadkamer kan het parket nog in beroep gaan. De onderzoeksrechter, die ingeschakeld was door de arbeidsauditeur, heeft zes mensen opnieuw in vrijheid gesteld.

Het gerecht verdenkt de top van PostNL België van leiding te geven aan en criminele organisatie, mensenhandel, verboden terbeschikkingstelling en valsheid in geschrifte.