De aankomst van de Ronde van Vlaanderen blijft tot 2028 in Oudenaarde. Daarover is maandagavond een akkoord gesloten.

In 2012 reed de Ronde van Vlaanderen voor het eerst over een nieuw parcours, waarbij de renners na passages over de Muur en de Bosberg niet langer in Ninove aankwamen, maar wel in Oudenaarde, langs het huidige parcours met lussen over de Kwaremont en Paterberg. Nu is er een akkoord gevonden om tot 2028 in Oudenaarde te blijven aankomen.