De Russische miljardair Roman Abromvitsj is onverwacht opgedoken bij de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne in Istanbul. Eerder werd nog gespeculeerd dat Abramovitsj vergiftigd zou zijn.

Een opmerkelijk beeld bij de start van de vredesonderhandelingen vanochtend: Roman Abramovitsj die verwelkomd wordt door Turks president Recep Tayyip Erdogan en minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu.

Op andere beelden is te zien dat de Russische oligarch in het bekende Dolmabahçepaleis niet aan de onderhandelingstafel zelf zit, wat erop wijst dat hij geen belangrijke rol meer speelt in de onderhandelingen. Dat Abramovitsj een plaats kreeg naast Ibrahim Kahn, Erdogans woordvoerder, zou erop kunnen wijzen dat hij vooral naar Istanbul is gekomen om te overleggen met de Turkse president. Volgens sommige analisten zou Abramovitsj in de Turkse hoofdstad zijn om de belangen van de Russische oligarchen te behartigen.

De aanwezigheid van Abramovitsj is sowieso opmerkelijk, omdat het Kremlin eerder had verklaard dat de eigenaar van voetbalclub Chelsea niet langer betrokken was bij de onderhandelingen. Abramovitsj voerde in de eerste weken na de inval van Rusland in Oekraïne parallelle gesprekken met Oekraïense onderhandelaars, onder wie parlementslid Rustem Umerov.

Vergiftiging

Eerder meldde de Amerikaanse krant The Wall Street Journal dat Abramovitsj en minstens twee Oekraïense top­onder­handelaars, onder wie ook Umerov, na een bijeenkomst in Kiev begin maart tekenen van vergiftiging zouden hebben vertoond. Ze zouden last hebben gekregen van ‘rode, tranende ogen’ en ‘los­komende huid aan gezicht en ­handen’.

Volgens een anonieme Amerikaanse ambtenaar zou informatie van de inlichtingendiensten daar er echter op wijzen dat de symptomen door een ‘milieufactor’ werden veroorzaakt. Het Oekraïense onderhandelingsteam ontkende ondertussen ook al dat er leden zouden vergiftigd zijn.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba vroeg de Oekraïense onderhandelaars ondertussen wel hun voorzorgen te nemen: ‘Ik raad iedereen aan om tijdens de onderhandelingen met de Russische federatie niets te eten of te drinken, en bij voorkeur geen enkel oppervlak aan te raken’, verklaarde Koeleba volgens Sky News.