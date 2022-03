Gaat de N-VA Lorin Parys missen?

Lorin Parys, ondervoorzitter en dus heel hoog in de pikorde bij N-VA stapt uit de politiek. Hij wordt de nieuwe CEO van de Pro League, ook geen kleine job. Was Lorin Parys einde verhaal bij N-VA? Of gaat Bart De Wever hem missen?





Wetstraatjournalist Matthias Verbergt legt uit wat voor impact het heeft op de partij, en of Bart De Wever op zoek moet naar een nieuwe compagnon.

