Talibanregime in Afghanistan legt bevolking nieuwe beperkingen op

Sinds de taliban vorig jaar de macht overnamen, worden de vrijheden van het Afghaanse volk stapsgewijs ingeperkt. De afgelopen dagen werden opnieuw enkele beperkingen ingevoerd, die vooral de vrouwelijke Afghaanse bevolking treffen.

Toen de taliban in augustus van 2021 weer aan de macht kwamen, beloofden ze niet langer de beweging te zijn die in de jaren 90 een schrikbewind voerde in Afghanistan. Ze vertelden toen dat ze vrouwen hun rechten gunnen in overeenstemming met de islamitische wet en de Afghaanse cultuur en dat ook journalisten hun onafhankelijke vrijheid zouden behouden. Een half jaar later kijkt de wereld toe hoe het talibanregime toch stapsgewijs de vrijheden van zijn bevolking inperkt, met wetten die vooral vrouwen treffen.

Gendersegregatie

Zo voerde het Afghaanse ministerie ter bevordering van de deugdzaamheid en ter preventie van de onzedelijkheid een nieuw segregatiebeleid in op basis van gender in attractieparken. Mannen en vrouwen mogen niet langer samen naar attractieparken gaan. Het ministerie voerde een tijdsschema in, waardoor vrouwen drie dagen per week toegang krijgen tot de pretparken, terwijl mannen vier dagen per week toegang krijgen. Voor vrouwen is het ook verplicht om er een islamitische hidjab te dragen.

Verplichte baard

Voor mannen die voor de overheid werken is het vanaf nu verplicht te voldoen aan de dresscode die hen wordt opgelegd. Volgens Reuters patrouilleerden vertegenwoordigers van het Afghaanse ministerie maandag bij de ingangen van de overheidskantoren om te controleren of de werknemers zich aan de nieuwe regels hielden.

De werknemers worden opgedragen hun baard niet te scheren en plaatselijke kleding te dragen, bestaande uit een lange, losse top en broek, en een hoed of tulband. Zij moesten er ook op toezien dat zij op de juiste tijden baden, aldus twee bronnen van Reuters.

De werknemers kregen te horen dat zij geen toegang tot de kantoren meer zouden krijgen en uiteindelijk zouden worden ontslagen, als ze de kledingvoorschriften niet in acht nemen.

Vliegen met mannelijke begeleider

De taliban hebben afgelopen weekend de luchtvaartmaatschappijen in het land opgedragen geen vrouwen aan boord te laten zonder mannelijke begeleider. Het ministerie stuurde zaterdag een brief naar de maatschappijen waarin ze op de hoogte werden gesteld van de nieuwe regels.: ‘Vrouwen mogen geen binnenlandse of internationale vluchten nemen zonder een mannelijk familielid.’ Dat liet persagentschap AFP weten.

Het was voor vrouwen al verboden om alleen verder dan 72 kilometer te reizen tussen steden. Ook hiervoor moet een mannelijke begeleider aanwezig zijn.

Meisjesscholen gesloten

Op woensdag besloten de taliban middelbare meisjesscholen opnieuw te sluiten, enkele uren nadat deze voor de eerste keer in zeven maanden waren opgegaan. Ze waren dicht vanwege de coronapandemie. Twee maanden nadat de taliban aan de macht waren gekomen gingen de jongensscholen weer open.

De taliban lieten weten dat de meisjesscholen nog niet mogen opengaan, omdat er nog geen akkoord is bereikt over de schooluniformen, die moeten overeenstemmen met de ‘sharia en Afghaanse traditie’.

De beslissing van de taliban leidde tot grote ontgoocheling bij de schoolmeisjes die woensdag aan de schoolpoort stonden. Ook de internationale gemeenschap reageerde verontwaardigd.

Geen vrouwen in tv-shows

Eind vorig jaar legden de taliban al een reeks maatregelen op in verband met het televisielandschap. Zo bepaalde het ministerie dat vrouwelijke journalisten en presentatoren een hidjab moeten dragen wanneer ze in beeld zijn. In tv-drama’s en soaps ­mogen geen vrouwelijke ­acteurs te zien zijn.

Ook films die geacht worden in strijd te zijn met de sharia en Afghaanse waarden zijn verboden. Komedies en ontspanningsprogramma’s die de religie beledigen, zijn ook taboe, net als buitenlandse films die buitenlandse culturele waarden uitdragen.