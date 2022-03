Stad Gent kan niet lachen met afval in park: ‘We ruimen het niet meer op’

Een deel van het Citadelpark in Gent zal binnenkort een tijdlang niet meer worden opgeruimd. Niet uit luiheid of gebrek aan middelen, maar omdat de stad mensen wil confronteren met de gevolgen van zwerfvuil.

Vorige week werd het Citadelpark in Gent na een zonnige dag opnieuw achtergelaten als een stort. Het lag er snel opnieuw kraaknet bij, maar volgens schepen van Openbaar Groen Astrid De Bruycker (Vooruit) kostte het de Groendienst een halve dag opruimwerk.

Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) kondigde onmiddellijke boetes aan. ‘Werkelijk degoutant’, liet hij op Twitter verstaan. ‘Iedereen die daar mee voor gezorgd heeft, mag zich diep schamen. Sommigen hebben precies geen opvoeding gehad. Vanaf april zetten we anonieme controleurs in die onmiddellijk en zonder waarschuwing beboeten bij achterlaten van zwerfvuil. Genoeg is genoeg.’

Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad kwam schepen De Bruycker met een ander opmerkelijk voorstel. ‘Wat als we een afgebakende zone van het Citadelpark tijdelijk niet opruimen?’, stelt ze voor. ‘We confronteren de bezoekers met de gevolgen van hun gedrag. Zo zien ze wat er zou gebeuren als de Groendienst het werk niet zou doen.’

Het is volgens De Bruycker wel de bedoeling om glas en ander gevaarlijk afval weg te halen. Bij het experiment zou ook een campagne horen tegen zwerfvuil. Ook Schepen van Openbare Netheid Bram Van Braeckevelt (Groen) ziet wel iets in het idee. Wanneer het experiment start, is nog onduidelijk.

Nieuw is die aanpak niet: in 2013 werd een park in de Brugse Poort ook enkele maanden niet meer opgeruimd. Het ging om een proefproject, dat na enkele maanden een stille dood stierf.

We zijn het beu. We laten het nu eens liggen. Om de ogen te openen. ??



Bij wijze van experiment. In een afgebakende zone. Glas en ander gevaarlijke spul halen we wel weg. @MathiasDeClercq @BramVBhttps://t.co/bG6DFlJhuD — Astrid De Bruycker (@astriddebr) March 28, 2022