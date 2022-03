Voetballer Miguel Van Damme verliest de jarenlange strijd tegen leukemie

Miguel Van Damme is op 28-jarige leeftijd overleden. De Cercle-doelman vocht jarenlang tegen leukemie, maar verloor die oneerlijke strijd vannacht.

In juni 2016 werd voor het eerst leukemie vastgesteld bij Miguel Van Damme, doelman bij eersteklasser Cercle Brugge. Behandelingen leken aan te slaan - in 2019 werd hij zelfs genezen verklaard en speelde hij twee wedstrijden - maar konden niet voorkomen dat hij telkens herviel. Vannacht heeft Van Damme dan toch de strijd verloren, zo heeft zijn echtgenote Kyana Dobbelaere meegedeeld op Instagram.

‘Onze allerliefste schat, papa is vannacht naar zijn laatste match vertrokken, een match die niet meer te winnen valt’, schreef ze bij een foto van het koppel met hun dochtertje.

‘Je bent heel langzaam van ons heengegaan , toch deed je het weer op je eigen manier… ijzersterk. Je hebt gevochten als een leeuw. We zijn zo dankbaar voor wie je was. Een voorbeeld voor velen. Je hebt me laten inzien dat opgeven niet bestaat , ook al was er maar dat ene kleine sprankeltje slaagkans, telkens weer opnieuw kwam je er te boven. Rust nu maar schat je hebt het meer dan verdiend, je bent nu verlost van alle pijn. We zien je ontzettend graag. Dikke knuffel van je twee meisjes. Tot later.’

‘Woorden schieten tekort om te beschrijven wat we voelen, ook al wisten we dat het al een tijdje minder goed ging. Vandaag is een ontzettend moeilijke dag in de bijna 123-jarige geschiedenis van Cercle Brugge. Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar zijn vrouw Kyana, zijn dochtertje Camille, de ouders van Miguel, zijn zus Francesca maar ook naar zijn vele vrienden en familie’, aldus de club in een reactie.

‘We hadden met de ganse Cercle-familie gehoopt dat hij er zou doorkomen’, zei Cercle-voorzitter Vincent Mannaert in een eerste reactie bij De ochtend. Hij reageert verslagen op het nieuws. ‘Maar het is goed dat hij eindelijk kan rusten na moeilijke maanden. Hij heeft de wedstrijd van zijn leven gespeeld, we zijn ongelooflijk fier op hem en de strijd die hij heeft geleverd.’