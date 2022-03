‘Niemand in Rusland denkt eraan om nucleaire wapens te gebruiken', dat heeft de woordvoerder van het Kremlin Dmitri Peskov gezegd in een televisie-interview aan het Amerikaanse televisienetwerk PBS. Toch klonk Peskov niet geheel geruststellend, want zulke wapens ‘zullen wel ingezet worden als het bestaan van het land bedreigd wordt’, aldus Peskov. Bekijk het opmerkelijke interview in bovenstaande video.