Antwoord van minister Beke op crisis in kinderopvang: ‘Beperk ouderschapsverlof tot drie jaar’

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) stelt zich vragen bij de mogelijkheid om ouderschapsverlof tot de leeftijd van twaalf jaar te kunnen opnemen. ‘Waarom smeren wij dat uit over twaalf jaar, ­terwijl iedereen het erover eens is dat de eerste drie levensjaren cruciaal zijn?’, ­aldus Beke in het weekblad ­Humo.

Zijn voorstel kadert in de discussie over de werkdruk in de kinder­opvang. De kritiek luidt dat Vlaamse kinderbegeleiders moeten zorgen voor acht of negen baby’s of peuters – en daarmee zijn we bij de slechtste landen van Europa.

‘De vakbonden willen dat ik die norm verlaag naar vijf kindjes per begeleider’, aldus Beke. ‘Maar dan zou het aantal vacatures moeten verdubbelen, terwijl we nu al zo moeilijk personeel vinden. In Vlaanderen gaat één op de twee kinderen naar de crèche. Dat ligt ver boven het Europese gemiddelde, en verklaart waarom we zoveel kinderverzorgers nodig hebben.’

‘In landen waar begeleiders in de kinderopvang maar voor vijf kindjes moeten zorgen, is het ouderschaps­verlof beperkt tot de eerste jaren’, aldus Beke.

Debat aanzwengelen

Opvallend: nog maar twee jaar geleden kwam Kamerlid Nahima Lanjri, eveneens CD&V, met een wetsvoorstel om de leeftijdgrens voor ouderschapsverlof op te trekken tot de leeftijd van 18 jaar per kind. Want die jaren boven 12 jaar zijn blijkbaar ook cru­ciaal, klonk het toen te midden van de coronaperikelen. ‘Niet alleen op vlak van opleiding breekt dan een cruciale fase aan, de pubertijd is ook een periode waarin kinderen met veel vragen en problemen kampen’, aldus Lanjri.

Gevraagd naar de nogal uiteenlopende voorstellen, klinkt het bij het kabinet van Beke dat ze perfect compatibel zijn. Beke wilde het debat aanzwengelen over de mogelijkheid om extra verlof te kunnen opnemen ­tijdens de eerste drie jaren, zo vult zijn woordvoerder achteraf de ‘denkpiste’ aan die minister Beke volgens hem wilde openen met het interview. Iets om mee te nemen in een bredere evaluatie van alle 23 verschillende verlofsystemen, klinkt het nog.