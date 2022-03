Biden neemt woorden over Poetin niet terug

Joe Biden neemt niets terug van wat hij afgelopen weekend over Vladimir Poetin zei.

Na zijn speech in Polen stelde de Amerikaanse president dat zijn Russische ambtsgenoot ‘niet aan de macht kan blijven’. Een uitspraak die hem uit verschillende hoeken op kritiek kwam te staan, omdat hij ermee leek aan te geven dat uit zou zijn op een regime­wissel in Moskou.

Maar dat ontkent Biden. Hij stelt dat zijn uitspraken slechts een teken van zijn ‘morele verontwaardiging’ waren. En hij voegde eraan toe: ‘Ik was toen niet, en vandaag evenmin, een beleidswijziging aan het uiten.’

Biden denkt niet dat zijn uitspraken zullen leiden tot een escalatie in het conflict met Rusland, of diplomatie met Poetin in de weg zullen staan.