Vlaanderen exporteerde nog nooit zoveel dankzij vaccins

De Vlaamse export kende vorig jaar een uitstekend jaar en haalde recordniveaus met onder andere dank aan het Pfizer-vaccin. Alleen de uitvoer naar het VK zakte door de Brexit.

Na het crisisjaar 2020, deed de Vlaamse uitvoer het in 2021 uitstekend. De export steeg met 27,6 procent tegenover 2020, tot 380,5 miljard euro. Belangrijker is dat de export ook 17 procent hoger ligt dan het pre-crisisjaar 2019, waardoor de Vlaamse export volgens Flanders Investment and Trade (FIT) een absoluut record boekte. De verbetering van de uitvoer is vrij breed gedragen, zowel qua producten als afzetmarkten. Toch zijn er twee uitzonderlijke factoren die de export een extra boost gaven: de snelstijgende prijzen van producten die we exporten zoals brandstoffen, naast de productie van de coronavaccines van Pfizer in Puurs. De fabriek in Puurs was samen met een Amerikaanse vestiging de enige plek in de wereld waar de honderden miljoenen corona-vaccins geproduceerd werden, goed voor een exportwaarde voor Vlaanderen van 25,3 miljard euro. De export in de farmasector nam hierdoor met 42,3 procent toe. Zonder de coronavaccins zou de uitvoergroei op 19,4 procent uitgekomen zijn.

De uitvoer van fossiele brandstoffen en energieproducten deed het met een klim van 76 procent nog beter, maar dat kwam grotendeels dankzij het prijseffect. Olie werd in 2021 fors duurder. Er werden ook 11 procent meer machines uitgevoerd. De automobielindustrie deed het minder goed met slechts een toename van 1,9 procent, onder andere door het tekort aan halfgeleiders.

De keerzijde van dat exportsucces is dat de invoer nog sneller toenam, met 34,7 procent tot 378,8 miljard euro. Dat is nipt onder de 380,5 miljard euro aan export. In België is Vlaanderen wel de uitblinker. Het palmt niet alleen 82 procent van de export in, die groeide in 2021 ook veel sneller dan in Wallonië (+19,7 procent) en Brussel (2,7 procent). Ook Nederland (+20 procent) en Duitsland (+14,1 procent) gaven we qua exportgroei het nakijken.

De belangrijkste bestemmingen blijven Duitsland (+35 procent), Nederland (+33,9 procent) en Frankrijk (+26,1 procent). Alleen de uitvoer naar het VK liep terug: met 2,6 procent. Auto’s, machines, textiel en tuinbouwproducten werden door de Brexit minder naar het VK verscheept. Of 2022 even goed wordt, valt sterk te betwijfelen: Claire Tillekaerts, ceo van FIT: ‘Of de Vlaamse export ook in 2022 records zal doen sneuvelen, is uiterst onzeker sinds de oorlog in Oekraïne. Zo voorspelt de OESO nu al dat de mondiale economische groei dit jaar een vol procent lager zal liggen dan geraamd voor het conflict.’