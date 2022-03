‘Homomannen mogen sneller bloed geven’

Sinds 2017 mogen mannen die seks hebben met mannen (MSM) pas een jaar na hun laatste seksuele contact bloed doneren. Dat dient om de kans te minimali­seren dat iemand onopgemerkt hiv opliep, en zo via het bloed de ontvanger zou besmetten.

Volgens de Hoge Gezondheidsraad (HGR) blijkt uit de laatste wetenschappelijke gegevens dat het doneren sneller kan. In een zopas vrijgegeven advies worden twee opties naar voren geschoven: de termijn om bloed te geven wordt van 12 naar 4 maanden ingekort, of de termijn wordt helemaal opgeheven, op voorwaarde dat – onder andere – het gesprek net vóór de bloeddonatie anders aangepakt wordt.

De experten van de HGR waren verdeeld over hoe ver het voorstel mocht gaan. De helft van hen wil vanuit het voorzorgsprincipe de termijn niet korter maken dan vier maanden. Voor de andere helft kan het soepeler.

Dat de termijn nu al korter is dan 5 jaar geleden, wat ook in de omliggende landen het geval is, komt volgens de HGR door een ‘aanzienlijke daling van de incidentie van hiv-infecties, waardoor de virale circulatie tussen 2015 en 2021 met meer dan een derde is gedaald’. Al blijft hiv in België bij MSM zeer vaak voorkomen, klinkt het. Verder studiewerk moet duidelijk maken wat de meest haalbare optie is. Nadien is een wetswijziging nodig.

Risicovol gedrag

Er loert wel een nieuw probleem. De relatief nieuwe hiv-behandelingen PrEP en PEP hebben een restrisico op besmetting en kunnen tot extra risicovol gedrag leiden. In afwachting van eventuele versoepelingen zouden campagnes op de risico’s moeten wijzen.

Holebi-vereniging Çavaria hoopt snel op duidelijkheid. ‘Het is positief dat de optie naar voren wordt geschoven, op basis van nieuw wetenschappelijk bewijs. Meerdere MSM voelen zich nog steeds uitgesloten van donatie.’