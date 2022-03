Oscar-organisatie begint onderzoek naar klap Will Smith

De organisatoren van de Oscars voeren een onderzoek naar het incident waarbij acteur Will Smith een klap gaf aan komiek Chris Rock. Dat maakte de Academy of Motion Picture Arts and Sciences maandag bekend.

‘De Academy veroordeelt de acties van Smith tijdens de show van gisterenavond’, aldus de organisatie in de verklaring. ‘We zijn officieel een onderzoek gestart naar dit incident.’ Het zal de feiten naast zijn eigen reglementen en de Californische wet leggen, luidt het.

Smith verkocht Rock tijdens de Oscaruitreikingen een klap nadat de komiek een grap had gemaakt over het haar van Jada Pinkett-Smith, Will Smiths vrouw.

Rock had al laten weten geen aangifte te zullen doen.

