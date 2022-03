Toestroom Oekraïense vluchtelingen in dalende lijn

In het aanmeldcentrum voor Oekraïense vluchtelingen op de Heizel registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) afgelopen zaterdag 942 mensen en zondag 1.025 mensen.

‘We konden elke dag iedereen behandelen’, zegt directeur-generaal Freddy Roosemont. Een week eerder registreerde DVZ net geen 1.500 vluchtelingen per dag, de week daarvoor zelfs tot 2.000. Roosemont: ‘Het is te vroeg om te zeggen dat de grootste instroom voorbij is. Alles hangt ervan af hoe Polen, Tsjechië en Slowakije met de vluchtelingen omgaan. En natuurlijk van hoe de situatie in Oekraïne zelf zal evolueren.’

• Met alleen cash op zak zijn Oekraïners veroordeeld tot bedelstaf

Behalve problemen om grivna om te zetten in euro (zie hiernaast) ontving De Standaard ook meldingen van banken die geregistreerde vluchtelingen niet toestaan een rekening te openen, waar zij nochtans recht op hebben. ‘Bij een kantoor van Belfius werden we zelfs tot tweemaal toe weggestuurd’, zegt Veijo Kruth uit Kraainem, die een Oekraïens gezin opvangt. ‘Hun documenten waren zogezegd niet in orde. Bij KBC werden die probleemloos aanvaard.’ Sectorfederatie Febelbin zegt dat het om ‘uitzonderingen’ gaat. ‘In individuele gevallen zijn er wat problemen, maar in het algemeen doen de banken grote inspanningen om Oekraïense vluchtelingen te helpen’, zegt woordvoerder Rodolphe de Pierpont.