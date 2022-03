Lode Ceyssens wordt voorzitter Boerenbond

Lode Ceyssens (CD&V), voormalig parlementslid, wordt de nieuwe voorzitter van Boerenbond. Hij volgt Sonja De Becker op die voorzitter van de holding blijft.

‘Iedereen kent mijn liefde voor de land- en tuinbouw’, zei Lode Ceyssens (50) toen hij ondervoorzitter van Boerenbond werd. Hij trok de deur van de politiek achter zich dicht, maar het voelde voor hem als thuiskomen. Als industrieel ingenieur landbouw begon hij zijn loopbaan immers bij Groene Kring, de jongerenorganisatie van Boerenbond, waar hij na enkele jaren organisatieconsulent werd.

Voor hij in de politiek stapte, deed hij ervaring op als beleidsmedewerker van de Vlaamse ministers Kris Peeters en Hilde Crevits. In 2009 kwam hij in het Vlaams Parlement terecht, waar hij een belangrijke vertegenwoordiger van de landbouwers bleef. Maar wat hem het zwaarste viel bij de overstap naar Boerenbond was het loslaten van het burgemeesterschap. ‘Daar heb ik het langst over moeten nadenken. Dat was een hoge drempel. Ik heb er nachten van wakker gelegen’, zei hij toen in Het Nieuwsblad.

Hij was sinds 2003 burgemeester van Meeuwen-Gruitrode en de architect van de eerste vrijwillige gemeentefusie met Opglabbeek. In 2018 werd hij burgemeester van de nieuwe gemeente Oudsbergen met een absolute meerderheid van de stemmen. Een jaar later volgde hij Jo Vandeurzen op als CD&V-lijsttrekker voor Limburg.

Propere lei

De overstap vorig jaar naar Boerenbond was voor CD&V een verlies. Maar nu hij op 1 mei opschuift naar de hoogste trede van de landbouworganisatie wordt de band tussen Boerenbond en de christendemocraten steviger dan ooit.

Boerenbond kwam afgelopen maanden in zwaar weer terecht door het stikstofdossier. Sonja De Becker heeft er het maximale uitgehaald, toch was het voor veel landbouwers een bittere pil. Nu er duidelijkheid is voor de boeren waar ze staan, kan Ceyssens met een propere lei beginnen.

De Becker blijft voorzitter van MRBB, de financiële holding van de groep Boerenbond. Van daaruit zal ze verscheidene bestuursmandaten opnemen bij de ondernemingen en participaties van de groep. Ze zal voorgedragen worden als voorzitter van Arvesta en als bestuurder bij Acerta. Zij blijft ook voorzitter van SBB accountants en adviseurs, van Agri Investment Fund en bestuurder bij KBC.