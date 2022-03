Sagan past voor Ronde van Vlaanderen na tegenvallende resultaten

Zoek komende zondag niet naar Peter Sagan (32) tijdens de Ronde van Vlaanderen. De Slovaakse renner van Team TotalEnergies komt niet aan de start na de tegenvallende resultaten van de afgelopen weken.

Peter Sagan vloog zondag naar zijn thuisbasis in Monaco waar hij onder meer op doktersbezoek gaat om te weten te komen waarom hij na 200 kilometer geen poot meer vooruit kwam in Gent-Wevelgem. Hij komt niet terug naar België voor de Ronde van Vlaanderen.

‘Het is de bedoeling dat Peter verder werkt en de Circuit de la Sarthe (5-8 april) in Frankrijk rijdt’, legt zijn woordvoerder Gabriele Uboldi uit. ‘Indien de oorzaak van het mindere presteren gekend is en deze rittenkoers meevalt, dan zou Peter zich wel richten op Parijs-Roubaix.’

Begin maart was Peter Sagan één van de vele renners die ziek (met bronchitis) uit de Tirreno-Adriatico moest stappen. Pech voor Sagan, die begin dit jaar ook al voor de tweede keer besmet raakte met het coronavirus en daardoor al trainingsachterstand opliep.

Zwakke resultaten

De Slovaak keerde terug in het peloton met een hoopgevende vijfde plaats in Milaan-Turijn, maar werd enkele dagen later in Milaan-Sanremo pas 92ste. In de E3 Saxo Bank Classic vorige vrijdag werd hij pas 68ste op meer dan elf minuten van Wout van Aert en Christophe Laporte, zondag haalde de Slovaak de finish van Gent-Wevelgem zelfs niet. Ook in het Vlaamse openingsweekend was hij niet op de afspraak (98ste in de Omloop, plaats 117 in Kuurne-Brussel-Kuurne). Het Franse TotalEnergies, dat Sagan voor dit seizoen binnenhaalde, beleefde nog niet veel plezier aan haar dure vogel.

Sagan won de Ronde van Vlaanderen in 2016 voor de eerste en enige keer. Vorig jaar behaalde hij nog een vijftiende plaats.