Brussel zal bedelen met kinderen onder 16 jaar verbieden

Tijdens de Brusselse gemeenteraad vanavond zal het reglement rond kinderbedelarij aangenomen worden. In het geval van een overtreding kan de stad een administratieve geldboete tot 350 euro opleggen.

De overtreder zal bij een eerste contact gewezen worden op het verbod, maar ook op de leerplicht van kinderen van 5 tot 18 jaar voor wie hij of zij verantwoordelijk is. Daarnaast zullen ouders gewezen worden op de mogelijkheid ‘om ieder kind tussen 3 en 18 jaar in te schrijven in een school van de stad en de volledige schoolkosten door de stad te laten betalen, inclusief middagmaaltijden voor kinderen in de lagere school’.

‘De stad versterkt haar straatwerk en preventieactiviteiten om deze bevolkingsgroep proactief te bereiken en om hen bewust te maken van het belang van een veilige en bevredigende leefomgeving voor kinderen.’ Zo staat er onder andere te lezen in het reglement. Na een eerste waarschuwing kan de agent in geval van recidive binnen de 24 maanden een geldboete opleggen van 350 euro. Toch is het doel van de verordening niet zozeer om mensen te straffen, maar om hen te begeleiden, klinkt het. In geval van een sanctie zal de voorkeur altijd gegeven worden aan bemiddeling ter plaatse.

Hardnekkig probleem

Bedelende minderjarigen vormen een hardnekkig probleem in de Brusselse stad. Bedelarij is sinds 1993 niet meer verboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar kan wel nog gereguleerd worden door steden en gemeenten. De stad werkt al sinds 2017 aan een verordening rond het probleem.

De daklozenwerking van de politiezone Brussel-Stad deed sinds begin 2022 al 33 interventies in de voetgangerszone en in de Nieuwstraat bij bedelaars met kinderen, rapporteert Bruzz. Daarbij werden identiteitscontroles uitgevoerd om te zien of het om hun kinderen ging. Volgens het politierapport werd sociale bijstand steeds geweigerd door de bedelaars.