Onafhankelijke krant ‘Novaja Gazeta’ stopt ermee

Een van de laatste onafhankelijke Russische kranten Novaja Gazeta schort voorlopig haar activiteiten op vanwege een nieuwe waarschuwing van de autoriteiten. In een bericht aan de lezers schreef de hoofdredacteur: ‘We hebben geen keuze. Zowel voor ons als voor u is dit een verschrikkelijk en moeilijk besluit’.

Begin maart maakte Rusland binnenlandse en buitenlandse media monddood met een nieuwe censuurwet. Kritiek uiten op de oorlog in Oekraïne, of zelfs maar spreken van een Russische invasie is strafbaar. Daarom nam Novaja Gazeta drastische beslissingen: alle gepubliceerde inhoud die volgens de nieuwe wet strafbaar zou zijn, werd offline gehaald. Ook de verboden woorden werden niet meer gebruikt.

Die inspanningen bleken niet voldoende. Novaja Gazeta kreeg maandag een tweede officiële waarschuwing van de Russische autoriteiten, schrijven ze op hun website. Novaja Gazeta stopt met publiceren ‘tot het einde van de speciale militaire operatie’, schrijft de redactie in een verklaring op Twitter. De regering noemt de krant in de waarschuwing een ‘niet-gouvernementele’ organisatie en zou samenwerken met ‘buitenlandse spionnen’.

• Russische Nobelprijswinnaar en hoofdredacteur: ‘Wij voelen verdriet en schaamte’

Novaja Gazeta was een van de laatste onafhankelijke media in Rusland. Dmitri Moeratov, oprichter van de krant, won vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inzet voor vrijheid van meningsuiting. De afgelopen dagen sloten verschillende televisie- en radiozenders de deuren vanwege de toegenomen repressie tegen de vrije pers.