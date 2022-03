700 KU Leuven-medewerkers ontevreden over aanpak Sels grensoverschrijdend gedrag

Bijna 700 medewerkers van de KU Leuven zijn ontevreden over de aanpak van rector Luc Sels, nadat onder meer de reportage van Pano onthullingen deed over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik aan de universiteit. De medewerkers hebben een daarvoor een brief ondertekend, bevestigt de KU Leuven.

De brief, ondertekend door professoren en medewerkers van alle verschillende faculteiten, wordt in de loop van maandagnamiddag overhandigd aan de rector. Daarna volgt er een overleg tussen Sels en de initiatiefnemers van de brief.

Na getuigenissen van ongepast gedrag aan de VUB, eind januari, volgden al snel soort­gelijke verhalen aan onder ­andere de UGent en de KU Leuven. De getuigenissen die de afgelopen weken in de media ver­schenen, maken duidelijk dat universiteiten worstelen met de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.

Ook de Pano-reportage verzamelde veertien getuigenissen over een KU Leuven-professor die zich schuldig gemaakt zou hebben aan machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Rector Sels gaf na de uitzending een schriftelijke reactie, maar de KU Leuven-medewerkers vragen meer actie in de brief.