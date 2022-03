Noord-Korea gaat door met ontwikkelen van ‘formidabele slagkracht’

Foto: via REUTERS

Noord-Korea zal doorgaan met het uitbouwen van een ‘sterkere strategische macht’. Dat heeft leider Kim Jong-un maandag volgens staatsmedia aangekondigd.

Noord-Korea zal doorgaan met het ontwikkelen van ‘formidabele aanvalscapaciteiten’ die niet kunnen worden verhandeld of verkocht. Dat heeft Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un volgens staatsmedia gezegd. Kim deed de uitspraak toen hij arbeiders bezocht die donderdag betrokken waren bij de grootste raketproef van het land.

‘Alleen wanneer men is uitgerust met de formidabele slagkracht en overweldigende militaire macht die door niemand kan worden tegengehouden, kan men een oorlog voorkomen, de veiligheid van het land garanderen en alle dreigementen en chantage van de imperialisten inperken en onder controle houden,’ zei Kim volgens het rapport.

Tijdens een toezicht bij die proef donderdag, zei de Noord-Koreaanse leider dat de nieuwe ICBM (langeafstandsraket) moest helpen bij het afschrikken van militaire aanvallen door de Verenigde Staten. Technisch gezien was de Koreaanse Oorlog in 1953 alleen geëindigd met een wapenstilstand met de VS, niet met een vredesakkoord.

Vrijdag deden de Verenigde Staten nog een oproep bij de VN-Veiligheidsraad tot strengere internationale sancties tegen Noord-Korea vanwege die bewuste lancering. Die betrof een raket die volgens experts krachtig genoeg is om bijvoorbeeld de VS te bereiken. Noord-Korea mag volgens resoluties van de VN-Veiligheidsraad geen ballistische raketten lanceren, maar gaat toch door met de ontwikkeling ervan en heeft dit jaar al meer dan tien van deze raketten getest.

Maar Kim zei dat zijn ‘zelfverdedigingsmacht’ niet kan worden ‘geruild of gekocht met wat dan ook’ en zonder de minste aarzeling stand zal houden, ondanks zware beproevingen en moeilijkheden. Hij vertelde ook dat Noord-Korea zal doorgaan met het bouwen van een ‘meer volmaakte en sterkere strategische macht’, verwijzend naar de kernmacht van het land.