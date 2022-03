Pokémonbusiness boomt: kaart verkocht voor 420.000 dollar

De prijs van een goedbewaarde Pokémonkaart ligt hoger dan ooit. Op de Amerikaanse PWCC Premier Auction werd een Charizard-kaart – de heilige graal voor Pokémonfans – geveild voor 420.000 dollar, een nieuw record voor deze kaart.

De Pokémonbusiness boomt. Kaarten worden aan woekerprijzen verkochten in Amerikaanse winkels is het vaak drummen om een pakketje te bemachtigen. Op de PWCC Première Auctionwerd een Pokémonkaart van het figuurtje Charizard verkocht voor een recordbedrag van 420.000 dollar, het hoogste bedrag ooit voor die kaart en het op twee na hoogste bedrag aller tijden voor een Pokémonkaart. Het onschuldige kinderspel groeide in enkele jaren uit tot een waardevol verzamelobject waar heel wat geld mee te verdienen valt.

Wat maakt een Pokémonkaart zo prijzig? De kans dat je zelf een kaart ter waarde van een huis bezit, is niet onbestaande, maar wel erg klein. De kaart moet aan een hoop voorwaarden voldoen om zoveel op te brengen. De Charizard-kaart in kwestie is een versie uit 1999, en kreeg een speciaal label voor zijn perfecte conditie. Als je stapel eerder al door kinderhanden is gegaan, is zo’n label nog moeilijk te bemachtigen. Er zijn maar 121 Charizard-kaarten ter wereld met een perfecte score, waarvan de meeste in de handen van verzamelaars of supersterren zijn. De vraag is hierdoor bijzonder groot, waardoor ook de prijs de hoogte in schiet.

De Charizard-kaart met een PSA-label, die wijst op een ‘perfecte staat’.

Pokémania

De hype rond Pokémon was vooral in de jaren negentig erg groot. De kaarten waren in elke kranten- of speelgoedwinkel te vinden, en werden vooral op de speelplaats geruild. In 2016, met de opkomst van de Pokémon GO-app, die spelers het huis uit stuurde om figuurtjes te gaan jagen, bracht ook een nieuwe generatie in aanraking met de Pokémonwereld.

Het was de coronapandemie die de populariteit van de kaart uit zijn voegen deed barsten.Mensen gingen op zoek naar nieuwe hobby’s terwijl verzamelaars hun oude collecties van onder het stof haalden. Zij vonden online een markt voor hun oude kaarten, waarna de prijzen snel de hoogte in gingen. In 2019 lag de vraagprijs voor een Charizard-Pokémonkaart rond de 16.000 dollar, volgens Joe Maddalena van veilinghuis Heritage Auctions in Texas, terwijl die nu dus rond de 400.000 dollar ligt.

De productie van de kaart blijft ondertussen erg beperkt, waardoor ook woekeraars een lucratief zaakje ruiken in de kaartenverkoop. Goedkope kaarten uit de winkel verkopen ze door aan hoge prijzen. Vorig jaar moest Target de verkoop van de kaarten tijdelijk stopzetten, omdat er te veel opstootjes ontstonden tussen woekeraars in hun winkels, en ze de veiligheid van hun werknemers niet langer konden garanderen.

Het record van duurst verkochte Pokémonkaart ligt wel nog een pak hoger. Begin deze maand werd een Pickachu-kaart verkocht voor 900.000 dollar, zo’n kleine 819.000 euro.