Waarom zelfs Amerika aarzelt om op te treden tegen Poetin

De Amerikaanse president Joe Biden sloot zijn Europese reis zaterdag af in Polen met opvallende uitsmijter. ‘For God’s sake, this man cannot remain in power.’ Poetin kan niet aan de macht blijven. Dat is wat u en ik allemaal denken, maar waar wereldleiders over zwijgen. We hebben ons immers niet te moeien met wie elders de baas is. Maar hoe lang aanvaarden de Amerikanen nog dat Poetin Oekraïne onder de voet loopt zonder dat Amerika hem een halt toeroept. En wat betekent deze nachtmerrie in Europa’s achtertuin voor Biden en zijn populariteit?





Met Amerika-kenner Steven De Foer hebben we het over de Amerikaanse aarzeling om voluit achter Oekraïne te staan en over hoe deze oorlog voor Biden negatieve maar ook positieve kanten heeft.

