Kremlin noemt Bidens uitspraken over Poetin ‘alarmerend’

Foto: Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

De uitspraken van de Amerikaanse president Joe Biden van afgelopen zaterdag zijn ‘alarmerend’, vindt het Kremlin. Terwijl het Witte Huis de schade probeert te beperken, gaf Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov aande uitspraken ‘nauwlettend te blijven opvolgen’.

De forse uitspraken van Biden vielen afgelopen zaterdag niet bepaald in goede aarde bij zijn Russische ambtgenoot. Tijdens een toespraak in de Poolse hoofdstad Warschau had Biden de Russische president Vladimir Poetin een ‘slachter’ genoemd die ‘niet aan de macht kan blijven’.

Tijdens zijn speech, die 27 minuten duurde, noemde hij de oorlog in Oekraïne een gevecht tussen democratie en autocratie. Biden omschreef Poetin niet alleen als een ‘dictator’, eerder op de dag had hij hem ook al een ‘butcher’ genoemd.

Met die krasse woorden jaagt hij het Kremlin in het harnas. ‘Een staatsleider moet kalm blijven’, reageerde Peskov. Vandaag voegt de Kremlinwoordvoerder eraan toe dat Bidens woorden ‘alarmerend’ waren. Peskov gaf nog aan dat het Kremlin ‘de uitspraken van de Amerikaanse president heel nauwlettend blijft opvolgen’.

Washington probeert intussen de uitspraken van Biden te verduidelijken: de president zou in elk geval niet opgeroepen hebben tot een regimewissel in Moskou.