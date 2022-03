Extra festivaldag Pukkelpop mikt op rockliefhebbers met komst Pixies, Editors en Liam Gallagher

De organisatie achter Pukkelpop heeft de details bekendgemaakt van Hear Hear!, het dagfestival dat op zondag 14 augustus voor het eerst plaatsvindt. Blikvangers op de affiche zijn onder meer Pixies, Editors en Liam Gallagher. Een kaartje kost 95 euro.

Hear Hear! wil naar eigen zeggen ‘muziekfans die houden van indie en alternative centraal plaatsen’. Het dagfestival, dat ruggensteun krijgt van de stad Hasselt, zal vier podia tellen. Behalve Pixies, Editors en Liam Gallagher zijn al heel wat andere groepen aangekondigd, onder wie Thurston Moore, Strand of Oaks, Vitalic, Girls Against Boys en Future Islands. En ook ons land is goed vertegenwoordigd, met acts als Balthazar, Whispering Sons en Meskerem Mees.

Met deze affiche lijkt Pukkelpop te mikken op een iets ouder publiek dan bij de gewone festivaldagen. Veel van de nu aangekondigde artiesten kenden hun hoogtepunt in de jaren 80 en 90, of zijn er wat betreft hun geluid schatplichtig aan. De affiche is nog niet compleet.

Ook wordt ingezet op randanimatie, met Food Wood, waar foodtrucks verzamelen, en de Beer Shack, een alternatieve party- en bierpub. Verder ook: het PKP-café en een platenzaak voor onder meer signeersessies. Opvallend: er is geen camping voorzien. Wie na het festival wil blijven overnachten, verwijst de organisatie door naar Visit Hasselt.

Wat moet dat kosten? De prijs van een ticket is 95 euro, voor een dag die zal duren van 11 uur tot 1 uur ’s nachts. Die kaartjes zijn te koop vanaf 31 maart.