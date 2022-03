PFOS-commissie: ‘Geen bewust zwijgen kunnen vaststellen’

Never again: Vlaanderen moet op Europees vlak het voortouw gaan nemen rond de kennis over chemische stoffen. Groen en PVDA distantiëren zich last minute van de conclusies in het eindverslag rond de politieke verantwoordelijkheid voor de vervuiling, wat het schisma tussen de meerderheid en oppositie opnieuw blootlegt.

‘Het blijft een uitdaging om naar de geschiedenis te kijken zonder de bril van vandaag op te hebben. We moeten ons in de positie zetten van 2017 en niet met de kennis van vandaag kijken.’ Zo opende parlementslid Tinne Rombouts (CD&V) de laatste zitting van de commissie, die moest onderzoeken hoe het kon dat de overheid de bevolking niet had beschermd tegen de schadelijke effecten van PFAS.

Haar opmerking zette de toon waarvoor velen vreesden: er werden geen politieke verantwoordelijken aangeduid, nochtans een kerntaak van de commissie. ‘Het was makkelijker geweest als deze commissie een schuldige had kunnen aanduiden, maar de realiteit is vaak complexer’, zei Willem-Frederik Schiltz (Open VLD). ‘We hebben geen bewust verzwijgen kunnen vaststellen. Het gaat hier over een cascade van beslissingen. Dat is geen eufemisme maar een aanduiding van de realiteit.’

Ook Hannes Anaf (Vooruit) ontkende dat die taak niet werd vervuld: ‘Het is veel genuanceerder dan “die of die politieker heeft dat gedaan”.’ ‘Men heeft niet bewustgeprobeerd te vergiftigen’, zei hij. ‘Maar er is wel iets misgegaan.’

‘Cascade’ aan beslissingen

Want zelfs met de bril van toen had men meer kunnen weten, klonk het binnen de oppositie, die op het laatste nippertje een amendement indiende om alsnog op de verantwoordelijkheid van de bevoegde ministers te wijzen: internationale normen waren toen al strenger. De ‘cascade’ van beslissingen werd genomen op basis van de normen opgesteld door adviesbureau Rots en het rapport van toxicoloog Jan Tytgat. Maar dat rapport was onvolledig en hield geen rekening met toenmalige normen voor woongebied. Toch liet men na om in bredere cirkel, waarbinnen een woonzone ligt, stalen te gaan nemen.

Daarom nam de meerderheid haar toevlucht tot ‘de politiek’. Toenmalige minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) bleven buiten schot. Wel werd verwezen naar de samenwerking tussen administraties die beter moest om de ‘verkokering’ tegen te gaan – een citaat van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) uit de commissie waarin ze met de vinger wees naar Henny De Baets, administrateur-generaal van de Ovam.

Anaf hield het op een ‘scherpere’ formulering die hij zou maken, mocht hij het rapport alleen hebben opgesteld. ‘Wel ben ik ervan overtuigd dat het verslag eerlijk is’, besloot hij.

Volgens de aanbevelingen van de commissie moeten Ovams diensten meer verantwoordelijkheid krijgen voor het normenkader dat wordt toegepast. Andere aanbevelingen zijn het terugdraaien van besparingen en een voortrekkersrol van Vlaanderen in Europese monitoringsprogramma’s van chemische stoffen.