De 94ste uitreiking van de Academy Awards zal nog lang nazinderen. Acteur Will Smith stal er zowel in positieve als in negatieve zin de show, met zijn indrukwekkende toespraak na zijn mep op de neus van Chris Rock. Maar wat onthoudt filmreporter Jeroen Struys van deze Oscars? In bovenstaande video blikt hij terug op een ‘memorabele en sneue editie’.