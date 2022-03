Acht arrestaties bij politie-inval op locaties van PostNL in Wommelgem, Willebroek en Turnhout

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen is maandagochtend binnengevallen op locaties van PostNL in Wommelgem, Willebroek en Turnhout. Dat bevestigt Mechels arbeidsauditeur Gianni Reale. Acht personen werden gearresteerd.

De huiszoekingen gebeuren volgens Reale onder leiding van een onderzoeksrechter en met medewerking van de sociale inspectiediensten, en zijn nog volop aan de gang. Meer informatie wil het gerecht voorlopig niet kwijt. Het is niet bekend of er ook verzegelingen of inbeslagnames volgen.

Het is niet de eerste keer dat politie en/of inspectiediensten binnenvallen bij een koerierbedrijf als PostNL. Het depot van PostNL in Wommelgem werd in november vorig jaar zelfs enkel dagen verzegeld. Volgens het arbeidsauditoraat werden er toen inbreuken rond zwartwerk van chauffeurs en rond deeltijdse arbeid vastgesteld.

In september staat er ook een proces gepland tegen PostNL en nog een ander pakjesbedrijf, GLS, rond sociale fraude. Bij nog een ander bedrijf uit de sector, DPD, werd vorige week dan weer een depot in Mechelen gesloten, ook daar na inbreuken rond zwartwerk en deeltijdse arbeid.

PostNL is ‘zeer verbaasd en verontwaardigd’ over de politie-invallen op verschillende locaties van het koerierbedrijf in ons land maandagochtend. ‘De impact op de betrokken collega’s is groot’, stelt PostNL in een korte mededeling. ‘Het is ons volkomen onduidelijk welk doel deze acties hebben.’