Lorin Parys vertrekt bij N-VA en wordt mogelijk ceo van Pro League

De raad van bestuur van de Pro League bespreekt vandaag de kandidatuur van Lorin Parys als nieuwe ceo. Deze namiddag zou zijn benoeming worden bekrachtigd tijdens een algemene vergadering in het Crowne Plaza Hotel in Diegem. Aan onze redactie werd bevestigd dat Parys stopt als ondervoorzitter bij N-VA.

Wie is Lorin Parys?

De 45-jarige Parys is jurist en startte zijn carrière als advocaat. Hij werd al vroeg actief bij Open VLD, als woordvoerder van Vlaams minister Patricia Ceysens. Daarna ging hij werken voor Uplace, het winkelcentrum dat ondernemer Bart Verhaeghe in Vilvoorde wilde bouwen. Verhaeghe is vandaag de sterke man bij Club Brugge.



Bij de verkiezingen van 2010 kwam hij op bij Open VLD, maar eind 2013 stapte hij over naar de N-VA. In 2014 werd hij Vlaams Parlementslid voor de partij. In 2018 klom hij op tot ondervoorzitter van de N-VA, in opvolging van Sander Loones, die minister werd.



Begin vorig jaar werd Parys in die rol herkozen, samen met Kamerlid Valerie Van Peel. Parys haalde het toen onder meer van Theo Francken. De ambitieuze Parys is van Vlaams-Brabant, waar de N-VA met Francken en Vlaams viceminister-president Ben Weyts twee boegbeelden heeft waar Parys moeilijk voorbij kan.

De Pro League, de organisatie van profclubs, was al langer op zoek naar een sterk profiel dat het profvoetbal meer leiderschap en geloofwaardigheid kan geven. Van Parys wordt verwacht dat hij een belangrijk dossier als de aanpassing van de sociale en fiscale voordelen van de clubs in goede banen leidt. Zijn contacten in de politiek zijn daarbij van cruciaal belang.

Propere Handen

De uitdagingen bij de Pro League zijn niet min. De vorige ceo, Pierre François, moest vertrekken na een aanhoudende reeks rechtszaken. Het schandaal Propere Handen legde een zieke graaicultuur van zelfbediening en corruptie bloot aan de top van het voetbal. Talrijke clubs daagden elkaar of de voetbalbond voor de rechtbank omdat ze het niet eens waren met beslissingen die door de Pro League werden genomen. De afwikkeling van het door corona gestopte seizoen 2019-2020 werpt tot vandaag haar schaduw over de organisatie.

Lorin Parys heeft nooit een officiële functie bekleed in het voetbal, maar heeft wel een gedeeld verleden met Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe. Toen Verhaeghe in 2011 de nieuwe voorzitter van Club Brugge werd, was Parys woordvoerder van diens bedrijf Uplace.

‘Ik heb gedurende deze zeven jaren alles gegeven voor het Belgische voetbal en was bereid om de continuïteit te garanderen tot de komst van mijn opvolger, maar met het speciale mandaat van Wouter Vandenhaute en Vincent Mannaert is dit niet langer noodzakelijk’, klonk het.

Het was tot nu toe niet duidelijk of de Pro League al een opvolger voor François had gevonden. Vandenhaute en Mannaert, die zeer nauw bij het dossier betrokken waren, hadden de kandidaten discretie beloofd en dus lekten er nauwelijks namen, tot Lorin Parys maandag dus werd voorgesteld aan de Algemene Vergadering.