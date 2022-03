Nationale Bank verwacht geen zware economische recessie

De inflatie zal dit jaar uitkomen op 7,4 procent. Dat tast de Belgische concurrentiepositie aan, maar de groei blijft op peil.

De Belgische economie blijft ook dit jaar stevig groeien, voorspelt de Nationale Bank in een update over de economische vooruitzichten. De nieuwe cijfers komen er wegens de sterk veranderde context sinds de bank in december haar inschatting over de conjunctuur maakte. Opvallend: met een geschatte 2,4 procent zal de economie ondanks de oorlogsdreiging, de energiecrisis en de gierende inflatie toch fors in omvang toenemen. ‘Van stagflatie is geen sprake’, sprak gouverneur Pierre Wunsch geruststellend in een videoboodschap. Het cijfer is maar iets lager dan wat in december werd bekendgemaakt.

Wel zal de inflatie veel hoger uitkomen dan gedacht. De Nationale Bank schat in dat het leven dit jaar 7,4 procent duurder zal worden. Al is ook die voorspelling met veel onzekerheid omgeven. In december dacht de bank nog dat de inflatie 4,9 procent zou bedragen. Maar de olie- en gasprijzen blijven extreem hoog. Op basis van de futures schat de bank in dat de gasprijs dit jaar gemiddeld 120 euro per megawattuur zal bedragen, de helft meer dan in december verwacht werd. Ook de olieprijs en de rente zijn sindsdien gestegen. ‘Indien deze ontwikkelingen van blijvende aard zijn, zullen zij nog iets meer wegen op de economische vooruitzichten’, schrijft de Nationale Bank.

• Vivaldi worstelt met begroting op drijfzand

De hoge inflatie zal vooral de loonkosten doen toenemen. In de loop van dit en volgend jaar zal er 10 procent bijkomen op uurbasis. Dat tast de Belgische concurrentiepositie aan, want in de buurlanden bestaat er geen automatische koppeling tussen de inflatie en de loonkosten. België zal dus terrein moeten prijsgeven op de exportmarkten. Daar komt bij dat ook de gezinnen minder zullen uitgeven. Het consumentenvertrouwen heeft in maart een erg harde klap gekregen, en de hoge energiekosten tasten de koopkracht tijdelijk aan. De inflatie wordt immers met vertraging gecompenseerd in de lonen en uitkeringen. Door de compenserende maatregelen van de overheid en de groei van de werkgelegenheid zou de totale koopkracht van alle gezinnen samen wel nog met 0,6 procent stijgen dit jaar. Tegen het einde van dit jaar zou de gezinsconsumptie weer moeten herstellen.

Voor de begroting ziet het plaatje er niet zo gunstig uit. Het tekort zal uitkomen op 4,4 procent, iets meer dan wat de bank in december verwachtte. Volgend jaar en het jaar erna zal het tekort niet onder 4 procent duiken, verwacht de bank.

De Nationale Bank houdt wel een belangrijke slag om de arm. De toestand is momenteel zo onzeker, dat het erg moeilijk is om vooruit te kijken. ‘Ontwikkelingen op militair vlak, maar ook inzake de economische en financiële sancties, kunnen de vooruitzichten sterk veranderen’, stelt de bank vast. ‘Dat alles betekent dat de hier voorgestelde prognoses met een groter dan normale onzekerheid zijn omgeven’.