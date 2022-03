Zon verdwijnt snel achter de wolken

Na het optrekken van het ochtendgrijs, wordt het maandag tijdelijk zonnig, maar stilaan verschijnen er vanuit het zuidwesten meer en meer middelhoge en hoge wolkenvelden. Het blijft droog. De maxima liggen tussen 12 en 19 graden.

De wind is eerst zwak uit veranderlijke richtingen en later zwak tot matig uit west tot noordwest. Aan de kust draait de wind naar het noorden waardoor er mogelijk lage wolken binnendrijven van over de Noordzee. Dat meldt het KMI.

In de nacht op dinsdag wordt het zwaarbewolkt met vooral over het noorden kans op mistbanken. Op het einde van de nacht kan er plaatselijk wat lichte regen vallen in het westen van het land. De minima liggen tussen 5 en 9 graden bij een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost.

Dinsdag is het meestal zwaarbewolkt met kans op enkele lokale buien. We halen maxima van 11 graden aan zee tot 17 graden in het zuiden van het land. De wind waait overwegend matig uit oost tot noordoost en in Hoog-België uit oost tot zuidoost.

Woensdag regent het eerst nog over het zuiden terwijl het over het noorden al van ‘s ochtends droog is met opklaringen. In de loop van de dag verlaat de regen over het zuiden ons land richting Duitsland en komen er ook daar opklaringen. De maxima schommelen tussen 4 en 11 graden bij een matige noordoostenwind.

Donderdag bereikt een regenzone ons land in de loop van de dag via de Noordzee. We verwachten wat regen, vooral in de westelijke helft van het land. De maxima schommelen tussen 5 en 9 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind.

Vrijdag is het eerst wisselend bewolkt maar vanuit het westen komen er geleidelijk brede opklaringen. Een enkele voorjaarsbui is niet uitgesloten in de Ardennen of langs de kust. De maxima schommelen tussen 2 en 8 graden bij een strakke noorden- tot noordoostenwind.