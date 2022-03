Zelenski: ‘Bereid om neutraal statuut te aanvaarden’

In een anderhalf uur durend video-interview met Russische journalisten geeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski aangegeven dat Oekraïne bereid is om een neutraal land te worden. Hij wil ook ‘een compromis’ over de Donbas-regio, om zo ‘een derde wereldoorlog’ te vermijden.

Het interview, dat Zelenski volledig in het Russisch deed, kwam er kort voor de nieuwe onderhandelingsgesprekken in Antalya, Turkije, die maandag beginnen.

‘Veiligheidsgarantie en neutraliteit, een niet-nucleaire status van ons land. We zijn bereid om daarvoor te gaan’, zegt Zelenski. Maar aan andere Russische eisen, zoals het demilitariseren van Oekraïne, weigert Oekraïne toe te geven, aldus nog Zelenski. Ook liet Zelenski verstaan dat er geen vredesakkoord kan komen zonder een staakt-het-vuren en het terugtrekken van de Russische troepen.

Zelenski wil wel ‘een compromis’ bereiken over de oostelijke Donbas-regio die al sinds 2014 deels bezet wordt door pro-Russische groeperingen, met steun van de Russen. Alle door de Russen bezette gebieden heroveren, is geen optie volgens Zelenski. Dat zou volgens de president tot een derde wereldoorlog leiden.

‘Ongeziene catastrofe’

In het interview sprak de Zelenski over het lot van de inwoners van Marioepol. ‘Alle wegen van en naar de stad zijn geblokkeerd. In de haven liggen mijnen. De menselijke catastrofe in de stad is ongezien, want het is onmogelijk om voedsel, geneesmiddelen en water te leveren.’

‘Ik weet zelfs niet of het Russische leger ooit een plek slechter heeft behandeld.’ Volgens hem is de omvang van de verwoesting in de havenstad zelfs niet te vergelijken met de oorlog in Tsjetsjenië.

Uitzendverbod

Roskomnadzor, de Russische mediawaakhond, waarschuwt de media in Rusland om het interview niet uit te zenden. Tegen de media die het interview hebben gedaan en uitgezonden loopt al een onderzoek.