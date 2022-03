Dit gebeurde afgelopen nacht: nieuwe luchtaanvallen, Oekraïense troepen melden successen bij Charkov

Meerdere Oekraïense steden zijn de voorbije uren opnieuw het doelwit van Russische luchtaanvallen geworden.

Volgens Oekraïense media werden onder andere de hoofdstad Kiev, alsook Loetsk, Rivne en Charkov opgeschrikt door zware explosies. In Loetsk, in het noordwesten van Oekraïne, werd een brandstofdepot getroffen. In alle regio’s van het land waren eerder al luchtalarmen afgegaan.

Succesvolle tegenaanvallen

Oekraïense troepen hebben naar eigen zeggen succesvolle tegenaanvallen gelanceerd in de buurt van Charkov, in het oosten van het land. Daar zouden Russische troepen uit meerdere plaatsen verdrongen zijn.

Blokkade Zwarte zee

Volgens de Britse regering handhaaft Rusland zijn blokkade van de Oekraïense kusten van de Zwarte Zee. Zo isoleert Rusland Oekraïne van internationale maritieme handel.

De vernietiging van het Russische landingsschip Saratov in de haven van Berdjansk zou de Russische marine intussen vermoedelijk kunnen laten aarzelen om in de toekomst troepen in te zetten in de nabijheid van Oekraïense kusten, aldus de Britten.

‘Onmenselijke tactieken’

De Oekraïense leiders beschuldigen het Russische leger van ‘onmenselijke tactieken’. Daarbij wijzen ze onder meer naar de ‘gedeeltelijke of totale blokkade van humanitaire corridors en blokkades van belegerde steden’. ‘De Russen hebben geen menselijkheid of beschaving meer. Alleen nog raketten en bommen om Oekraïne zoveel mogelijk van de kaart te vegen’, klinkt het.

Oekraïne vraagt veiligheidszone rond Tsjernobyl

Oekraïne heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN)gevraagd om een speciale veiligheidszone voor de kerncentrale van Tsjernobyl. Een speciale VN-missie zou daar de controle moeten overnemen, klinkt het.

Oekraïne meent dat wat nucleaire veiligheid betreft, de ‘onverantwoordelijke en onprofessionele acties van het Russische leger’ voor een ernstige bedreiging zorgen, ‘niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor honderden miljoenen Europeanen’.

De VN-Veiligheidsraad moet daarom volgens Oekraïne onmiddellijke maatregelen treffen voor een ‘demilitarisering’ van de zone van de kerncentrale van Tsjernobyl en een speciale VN-missie in het leven roepen. Daarmee moet het risico op een herhaling van de kernramp van Tsjernobyl verkleind worden.

Volgens de Oekraïners hebben Russische troepen in de omgeving van de kernreactor grote hoeveelheden munitie opgeslagen. Daarnaast zijn er in het gebied rond de reactor grote bosbranden uitgebroken, die ernstige gevolgen zouden kunnen hebben. Bluswerkzaamheden zouden door Russische troepen gehinderd worden. Door de branden kunnen radioactieve deeltjes in de lucht terechtkomen en door de wind meegevoerd worden.

De kernramp van Tsjernobyl in 1986 was de zwaarste uit de geschiedenis.