Coda is beste film, maar Will Smith gaat lopen met alle aandacht op Oscars

Tijdens de 94ste Academy Awards in Hollywood is Coda bekroond met de Oscar voor de beste film. Beste regisseur was Jane Campion, voor The power of the dog. Maar het gespreksonderwerp was de demarche van Will Smith, die op het podium stormde om comedian Chris Rock een klap te verkopen.

Vorig jaar moesten Academy nog rekening houden met corona, maar dit jaar kon de uitreiking van de prestigieuze filmprijzen in het Dolby Theatre in Hollywood weer als vanouds plaatsvinden. De Oscar voor beste film ging naar Coda, een tear­jerker over een dochter van dove ouders die te zien is op Apple TV+.

Jane Campion. Foto: AFP

Jane Campion kreeg de prijs voor beste regisseur The power of the dog. Ze is pas de derde vrouw die die onderscheiding krijgt, maar of ze daar onverdeeld gelukkig mee is, is nog maar de vraag: het was de enige Oscar die de film wist binnen te halen en dat ondanks 11 nominaties.

De beste tv-avond ooit

Voor het meest spraakmakende moment zorgde Will Smith echter. Die stormde het podium en verkocht Chris Rock, die een award mocht uitreiken, een klap omdat die de draak stak met de haartooi van zijn vrouw, Jada Pinkett Smith. Rock refereerde naar de film G.I. Jane uit 1977, waarvoor actrice Demi Moore zich kaalschoor. Een grap die Will Smith maar matig kon appreciëren. Afgesproken spel, dachten sommigen, maar dat bleek niet het geval. Nadien, toen hij terug op zijn plaats zat, riep Smith Rock nog toe dat hij de naam van zijn vrouw niet mee in zijn ‘fucking’ mond mocht nemen. Een uitspraak die weggeknipt werd uit de uitzending op tv-zender ABC. ‘Dat doe ik’, antwoordde Rock. ‘Dit is de beste avond in de geschiedenis van de televisie’, voegde hij daar nog aan toe.

Enkele minuten later werd Smith op het podium geroepen om de onderscheiding voor beste acteur in ontvangst te nemen voor zijn rol in King Richard. Hij verontschuldigd zich bij de Academy en de medegenomineerden, maar niet bij Chris Rock.

Will Smith in actie. Foto: AFP

Jada Pinkett Smith getuigde eind vorig jaar in het vakblad Billboard nog dat ze lijdt aan een autoimmuunziekte die haarverlies kan veroorzaken.

Prijs voor Japan

Ook opmerkelijk was de prijs voor beste mannelijke bijrol, die naar Troy Kotsur ging voor zijn rol in Coda. In de film vertolkt hij een dove visser en vader, Frank Rossi. Kotsur is de tweede dove acteur die een Oscar krijgt, zijn tegenspeelster Marlee Matlin ging hem voor.

De beste internationale film was volgens de Academy de Japanse film Drive my car, een drie uur durende roadmovie van regisseur Ryusuke Hamaguchi gebaseerd op een kortverhaal van Haruki Murakami.

Alle winnaars op een rijtje

Beste film: Coda

Regie: Jane Campion, The power of the dog

Acteur: Will Smith, King Richard

Actrice: Jessica Chastain, The eyes of Tammy Faye

Acteur in een bijrol: Troy Kotsur, Coda

Actrice in een bijrol: Ariana DeBose, West Side Story

Scenario (origineel): Belfast, Kenneth Branagh

Scenario (bewerking): Coda, Sian Heder

Animatie: Encanto

Internationale film: Drive my car (Japan)

Documentaire: ‘Summer of soul’

Song: ‘No time to die’, Billie Eilish en Finneas O’Connell

Cinematografie: Greig Fraser, Dune

Kostuums: Jenny Beavan, Cruella

Effects: Dune

Montage: Dune, Joe Walker

Score: Dune, Hans Zimmer

Documentaire kortfilm: The queen of basketball, Ben Proudfoot

Animatie kortfilm: The windshield wiper, Alberto Mielgo en Leo Sanchez

Live action kortfilm: The long goodbye, Aneil Karia en Riz Ahmed

Productiedesign: Dune

Sound: Dune

Make-up en haar: The eyes of Tammy Faye