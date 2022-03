Max Verstappen neemt revanche na fantastisch duel met Charles Leclerc

Max Verstappen heeft in Saudi-Arabië zijn eerste race van het jaar gewonnen. De Nederlander moest bijna de hele race achtervolgen, maar in de slotfase slaagde hij er na een heerlijk gevecht met Charles Leclerc nog in om de zege te pakken. Carlos Sainz mocht als derde man mee het podium op.

Wat voorafging...

Na de seizoensopener van een week geleden maakte de Formule 1 zich meteen op voor de tweede race van het jaar. Er werd opnieuw gereden in het Midden-Oosten: de piloten traden aan in Saudi-Arabië. Lang was dat nog niet geleden, want de voorlaatste race van het vorige seizoen - niet eens vier maanden geleden - ging ook door op het razendsnelle circuit van Jeddah.

Net zoals vorig jaar was er heel wat te doen over de komst van de F1 naar Saudi-Arabië. Op vrijdag was er immers een raketaanval op een oliedepot van Aramco, een grote sponsor in de sport. Even leek de GP op losse schroeven te staan, maar de show ging door. Tijdens de kwalificaties op zaterdag was het circuit zelf dan weer hoofdrolspeler: Mick Schumacher (Haas) belandde hard in de muur en liep daarbij zoveel schade op aan zijn wagen dat hij niet kon starten in de race. Ook Yuki Tsunoda (AlphaTauri) zou door technische problemen niet aan de start verschijnen.

Sergio Pérez (Red Bull) trok zich niet veel aan van alle heisa. De ervaren Mexicaan reed de snelste tijd in de kwalificaties en pakte zo na 216 pogingen eindelijk zijn allereerste pole position. Toch een behoorlijke verrassing: Pérez verschalkte daarmee de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz en ook wereldkampioen Max Verstappen moest eraan geloven. Hij startte in de andere Red Bull vanaf plek vier. Voor Lewis Hamilton werden de kwalificaties een ramp: de Brit overleefde het eerste kwalificatiegedeelte niet eens en startte pas als vijftiende.

Hoe verliep de start?

De piloten lieten elkaar leven: niemand belandde in de muur. Pérez behield zijn leiding voor Leclerc, terwijl Verstappen erin slaagde om Sainz voorbij te gaan voor de derde plek. Dat leidende kwartet trok er vervolgens in sneltempo vandoor.

Achter hen ontstond na enkele rondes al een fraai gevecht. Esteban Ocon verdedigde zijn zesde plaats met hand en tand tegen zijn Alpine-teamgenoot Fernando Alonso. Een paar keer ging het ei zo na verkeerd, tussen de twee, maar het leverde geweldige beelden op. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) kwam zich kort daarna ook in de debatten mengen.

Hoe kwam de zege tot stand?

Al snel werd duidelijk dat de Red Bulls en Ferrari’s elkaar waard waren in de race. Leider Pérez kon niet echt wegrijden van eerste achtervolger Leclerc, terwijl Verstappen en Sainz gezwind volgden. Het was wachten op de strategische keuzes: voor deze race werd vooraf een éénstopper voorspeld, dus die bandenwissel perfect timen zou cruciaal blijken.

Helaas voor Pérez was de timing van zijn pitstop compleet verkeerd. Hij ging in ronde 15 als eerste van de toppers naar binnen voor verse banden. In de daaropvolgende ronde crashte Nicholas Latifi zwaar, waardoor de virtuele safety car en nadien de safety car werden uitgeroepen. Leclerc, Verstappen en Sainz konden daardoor met minimaal tijdsverlies hun pitstop komen doen. Ze gingen de onfortuinlijke Pérez alledrie voorbij.

Bij Sainz ging het overigens om een héél nipt manoeuvre. Pérez wurmde zich aanvankelijk nog voorbij hem toen Sainz de pits uitkwam, maar de Spanjaard bleek als eerste van de twee voorbij de zogenaamde safety car line gegaan te zijn. Dat betekende dat Pérez Sainz niet had mogen inhalen: kort na de herstart liet Pérez de Ferrari voorbij.

Na de herstart leek de race in een definitieve plooi te vallen: Leclerc behield de leiding voor Verstappen, die nooit een echte aanval kon plaatsen. Maar in het laatste kwart van de race kwam daar nog verandering in toen zowel Fernando Alonso als Daniel Ricciardo (McLaren) stilvielen aan de ingang van de pitstraat. Er kwam een virtuele safety car: zodra die verdween, zat Verstappen plots dicht achter zijn leeftijdsgenoot.

Met nog negen rondes te gaan opende Verstappen de aanval in de voorlaatste bocht. Met succes, maar de vreugde was van korte duur: in de eerste bocht nam Leclerc terug de leiding over. Een ronde later kwamen de twee kemphanen ei zo na met elkaar in botsing richting de voorlaatste bocht: Leclerc bleef koel en behield de leiding.

Een knap staaltje blufpoker op het F1-circuit! 🃏🤑 pic.twitter.com/mjKGFv6Ib0 — Play Sports (@playsports) March 27, 2022

Vier rondes voor de finish moest Leclerc zich dan toch gewonnen geven. De Ferrari-piloot maakte zich in de slotrondes nog op voor een nieuwe aanval, maar het lot lachte Verstappen toe. Na een botsing tussen Alexander Albon en Lance Stroll werd de gele vlag uitgehangen in bocht één, waardoor Leclerc een goede kans miste om zijn rivaal te kunnen aanvallen. Het moest dan maar in de allerlaatste ronde gebeuren, maar die ultieme aanval kwam er niet meer. Verstappen won, Leclerc moest vrede nemen met plek twee. Sainz (derde) en Pérez (vierde) volgden hun teamgenoten over de streep.

George Russell werd na een bijzonder anonieme race vijfde voor Mercedes, terwijl Esteban Ocon in de allerlaatste meters nog net Lando Norris (McLaren) kon afhouden. Pierre Gasly (AlphaTauri) en Kevin Magnussen (Haas) werden achtste en negende. Het laatste puntje ging naar Lewis Hamilton, die zijn inhaalrace met een alternatieve strategie niet helemaal zag uitdraaien zoals gepland. Een weekend om héél snel te vergeten voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Wie onderscheidde zich?

Na zijn zeer late uitvalbeurt in Bahrein vorige week was de opdracht voor Max Verstappen in Saudi-Arabië duidelijk. Revanche. Lange tijd zag het er niet naar uit dat hij daarin zou slagen, maar in de slotfase toonde de wereldkampioen terug aan de hele wereld waarom hij die titel heeft gepakt. Verstappen toonde zich koel onder druk en werkte een hard maar fair gevecht af met Leclerc. Petje af: daarmee heeft hij meteen ook het gat met Leclerc verkleind.

Charles Leclerc is als nummer twee van deze race natuurlijk de eerste verliezer, maar de jonge Monegask had in de slotfase niet veel anders kunnen doen. Hij bewees opnieuw waarom hij in het wereldje getipt wordt als een toekomstig wereldkampioen: Leclerc reed opnieuw een briljante race en het gevecht met Verstappen in de slotfase was er één om duimen en vingers bij af te likken. Pure reclame voor de racerij. (Lees verder onder de foto)

Foto: AP

Na de dramatische race van vorige week zullen er bij McLaren nu toch wat meer lachende gezichtjes zijn. Daniel Ricciardo viel weliswaar uit door technisch malheur, maar zijn jongere stalgenoot Lando Norris reed een heel sterke race en sloot die af met een zevende plek. Op enkele meters na was dat zelfs een zesde plek. McLaren staat nog niet waar het wil staan, maar dit resultaat is hoopgevend.

Wie had zijn dagje niet?

Het had heel makkelijk de dag van Sergio Pérez kunnen worden, maar de polesitter werd door een speling van het lot schaakmat gezet in Saudi-Arabië. Pérez had in de openingsfase de leiding in handen en leek op weg naar winst, tot die zeer slecht getimede virtuele safety car er kwam. Pérez viel daardoor terug naar plek vier en slaagde er niet in om de top drie nog te bedreigen daarna. Hier zat meer in.

De laatste jaren waren er weinig races waarin Lewis Hamilton slechts een bijrol vervulde, maar deze was er wel zo eentje. Na zijn slechte kwalificatie probeerde Hamilton het op zondag met een alternatieve strategie. Hij leek op weg om mee te doen voor een plaats in de top zes, maar meer dan een tiende plek en één puntje zat er uiteindelijk niet in. Hamilton stond bovendien volledig in de schaduw van jonge sterren Verstappen en Leclerc en dat zal hem allerminst zinnen. De Brit hoopt ongetwijfeld dat Mercedes de problemen met de wagen snel oplost.

Ook in het rijtje verliezers: Fernando Alonso en Valtteri Bottas. Die twee hadden in de openingsfase een leuk gevecht samen met die andere Alpine-rijder, Esteban Ocon. Beide mannen leken op weg naar een mooi pakketje punten, maar mechanische problemen beslisten er bij beide piloten anders over.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

Deze Grote Prijs van Saudi-Arabië was lange tijd een vrij zoutloze race, maar de geduldige kijker werd zondagavond wel beloond. Charles Leclerc en Max Verstappen kruisten net zoals vorige week de degens, en dat rondenlang. De twee jonge haantjes doen ons zo reikhalzend uitkijken naar de rest van het seizoen.

Wat onthouden we van deze race?

Charles Leclerc versus Max Verstappen: 1-1. Leclerc behoudt door de uitvalbeurt van Verstappen in Bahrein wel een mooie voorsprong in het WK, maar voor wie er nog aan mocht twijfelen: de Nederlander gaat zijn kroon niet zomaar afgeven. Het wordt knokken. Over twee weken gaat de strijd verder in Melbourne, Australië, waar de derde race van dit seizoen doorgaat.