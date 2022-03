Nieuwe atletiekpiste voor Koning Boudewijnstadion (maar nog geen budget voor rest stadion)

Het Koning Boudewijnstadion krijgt een nieuwe atletiekpiste. De stad Brussel bereikte hierover een akkoord, maandag wordt het op gemeenteraad goedgekeurd. Bedoeling is dat de werken in oktober zullen beginnen en de piste er in de lente van 2023 zal liggen.

‘Deze renovatie past ook in het plan om de Memorial Van Damme in ons stadion te houden’, zegt schepen van Sport Benoit Hellings. De kosten voor een nieuwe piste worden geschat op 2 miljoen euro.

Het is een eerste stap richting renovatie van het Koning Boudewijnstadion. Maar over de rest van de renovatiewerken is nog geen duidelijkheid, met name hoe het budget rond raakt – het belangrijkste aspect dus. De voetbalbond en de Memorial Van Damme hadden een plan voor de vernieuwing van het stadion ingediend bij de politieke overheden. Het aantal toeschouwers werd daarin iets beperkt, tussen 40.000 à 50.000 zitplaatsen. Het prijskaartje daarvoor? 184 tot 230 miljoen euro.

De Belgische voetbalbond heeft zich met Nederland en Duitsland kandidaatgesteld voor het WK vrouwenvoetbal in 2027. In 2022 verwacht de voetbalbond een beslissing van de wereldvoetbalbond Fifa, daarom zal er toch snel een bouwvergunning in het dossier moeten zitten. In het aanvankelijke ideale scenario start de renovatie begin 2023. Maar het budget – er wordt gerekend op voornamelijk publieke middelen – is dus nog niet rond.